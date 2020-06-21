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Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал председатель совета астраханского отделения партии и депутат Госдумы Олег Шеин, женщина покинула «Справедливую Россию» в прошлом году после того, как сопартийцы отказались поддержать ее в выдвижении на должность главы региона.

«У нее неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация ее не поддержала и дальше пошло-поехало», — заявил Шеин. Он добавил, что после этого Морозова публично разорвала отношения со «Справедливой Россией».

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ранее 20 июня астраханское региональное управление Следственного комитета сообщило, что по подозрению в убийстве задержана мать ребенка, пропавшего в начале марта.

По версии СК, 4 марта 12-летний мальчик ушел из дома в школу и вернулся только под утро следующего дня. «В ходе ссоры 56-летняя мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Родители ребенка решили скрыть преступление и 6 марта обратились в полицию с заявлением об исчезновении сына. Мать с отцом пытались запутать следствие: говорили, что мальчика видели около дома, опознавали его на записях с камер наблюдения.

«19 июня залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — сообщила пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мать мальчика задержана, решается вопрос о ее аресте.

Теги: Астрахань, губернатор, убийство
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