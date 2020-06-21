Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал председатель совета астраханского отделения партии и депутат Госдумы Олег Шеин, женщина покинула «Справедливую Россию» в прошлом году после того, как сопартийцы отказались поддержать ее в выдвижении на должность главы региона.

«У нее неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация ее не поддержала и дальше пошло-поехало», — заявил Шеин. Он добавил, что после этого Морозова публично разорвала отношения со «Справедливой Россией».

Ранее 20 июня астраханское региональное управление Следственного комитета сообщило, что по подозрению в убийстве задержана мать ребенка, пропавшего в начале марта.