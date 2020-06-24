Общество , 24 июн, 05:24
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Случай заражения COVID-19 подтвердили на Чернобыльской АЭС
На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Инфекцию подтвердили у сотрудника АЭС, который в последний раз находился на предприятии 9 июня. После этого он был в отпуске.
«Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — говорится в сообщении. Также на самоизоляции находится сотрудник, который контактировал с заболевшим.
Согласно данным с сайта АЭС, сейчас на предприятии работает менее 2,4 тыс. сотрудников.
Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 на Украине составляет 38,9 тыс. умерли 1045 человек.