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Случай заражения COVID-19 подтвердили на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Инфекцию подтвердили у сотрудника АЭС, который в последний раз находился на предприятии 9 июня. После этого он был в отпуске.

«Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — говорится в сообщении. Также на самоизоляции находится сотрудник, который контактировал с заболевшим.

Согласно данным с сайта АЭС, сейчас на предприятии работает менее 2,4 тыс. сотрудников.

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 на Украине составляет 38,9 тыс. умерли 1045 человек.

До 31 июля на Украине сохранится режим адаптивного карантина, который предполагает пять режимов ограничений, устанавливаемых в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Теги: пандемия, коронавирус, Украина
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