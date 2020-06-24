Случай заражения COVID-19 подтвердили на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Инфекцию подтвердили у сотрудника АЭС, который в последний раз находился на предприятии 9 июня. После этого он был в отпуске.

«Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — говорится в сообщении. Также на самоизоляции находится сотрудник, который контактировал с заболевшим.

Согласно данным с сайта АЭС, сейчас на предприятии работает менее 2,4 тыс. сотрудников.