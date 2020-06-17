В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека

Фото: od.npu.gov.ua

Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин. Об этом сообщает главное управление Нацполиции по области.

В самолете находились двое пилотов 1955 года рождения, один из них умер сразу после крушения, второй скончался в больнице. «По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом», — отмечается в сообщении.

Самолет проходил сертификационные испытания, с места происшествия изъят план полета, в котором указаны его цель и маршрут. Полицейские устанавливают обстоятельства падения, решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. Предварительно инцидент квалифицирован по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщает украинский портал «Думская», это был четырехместный самолет модели «Дельфин». Его производит Одесский авиационный завод.