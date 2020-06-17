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В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин. Об этом сообщает главное управление Нацполиции по области.

В самолете находились двое пилотов 1955 года рождения, один из них умер сразу после крушения, второй скончался в больнице. «По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом», — отмечается в сообщении.

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Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Самолет проходил сертификационные испытания, с места происшествия изъят план полета, в котором указаны его цель и маршрут. Полицейские устанавливают обстоятельства падения, решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. Предварительно инцидент квалифицирован по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщает украинский портал «Думская», это был четырехместный самолет модели «Дельфин». Его производит Одесский авиационный завод.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолет из-за отказа двигателя сел на дорогу. Никто не пострадал.

Теги: Одесса, самолет
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