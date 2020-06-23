Суд в Москве заочно арестовал двух участников «Артподготовки»

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Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Александра Свищева и Надежду Петрову, участников запрещенной в России организации «Артподготовка». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Они обвиняются в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК) и подготовке террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

«Избрана мера пресечения в отношении Свищева Александра Владимировича в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы. Та же мера избраны судом в отношении Петровой.

В пресс-службе отметили, что срок заключения под стражу Петровой и Свищева начнет исчисляться с момента пересечения границы России в результате экстрадиции или задержания.

18 июня трое сторонников «Артподготовки» — Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя — были приговорены к срокам от шести до 13 лет. По версии следствия, они собирались 5 ноября 2017 года поджечь праздничные декорации на Манежной площади, а также уничтожить несколько опор ЛЭП.