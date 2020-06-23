Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков.

Во время трансляции обращения, которое началось в 17:00 мск, было видно, что часы президента показывали примерно 14:45.

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