Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году

Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут», — сказал Ликсутов. По его словам, первая группа для обучения профессии будет сформирована в марте 2020 года. Заммэра отметил, что уже сейчас наблюдается большое количество женщин, которые хотят пройти обучение.

В начале июля Минтруд подготовил новый проект перечня работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Ранее список недоступных для женщин профессий включал 456 позиций.

Сначала его сократили до 98, но позже Минтруд решил сохранить ограничение для женщин на работу машинистом экскаватора и бульдозера. Так, последняя редакция проекта включала в себя 100 запрещенных профессий. Согласно документу, который должен вступить в силу в январе 2021 года, женщины в том числе смогут работать дальнобойщиками, парашютистами, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле.