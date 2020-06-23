Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери

Николай Кравченко (Фото: kubzskru / Twitter)

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении депутата заксобрания края, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Депутата обвиняют в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая периодически не выходила на работу, уезжая за границу.

По данным «РБК Краснодар», речь идет о главе комитета Законодательного собрания Кубани по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николае Кравченко.

По версии следствия, в течение нескольких лет помощник депутата, которая является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турцию. Зная об этом, депутат подписывал табели учета рабочего времени, которые впоследствии передавались в финансовый отдел ЗСК.

«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.

Николай Кравченко не ответил на звонки РБК.

Ранее он заявлял, что законы не нарушал. По его словам, все помощники депутатов не имеют своих официальных рабочих мест и выполняют обязанности на месте фактического нахождения. «А поскольку сегодня, чтобы решить поставленную задачу, необязательно сидеть в кабинете, это также значительно упрощает дело. Мы живем в современном мире — каждый носит с собой мобильный телефон с подключенным интернетом и может всегда оставаться на связи», — сказал Кравченко.

Он отметил, что в те дни, когда, по версии следствия, его дочь не работала, «она продолжала экспертизу нормативно-правовых документов», а также общалась с руководством минфина и минэконома, формировала экспертные оценки и присылала результаты своей работы. «Все эти факты я могу доказать», — заявил он.

Кравченко добавил, что ему предлагали возместить ущерб, который был нанесен Законодательному собранию Краснодарского края, но он отказался, «поскольку закон не нарушал». «Я готов идти в суд и там подтвердить свою невиновность», — отметил он.

Депутату грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В апреле Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в попытке мошенничества. Как сообщали источники РБК, Волчек подозревается в покушении на мошенничество на 8 млн руб.