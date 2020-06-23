Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах

В настоящий момент нет научных доказательств того, что коронавирус может передаваться при купании в открытых водоемах. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает ТАСС.

«Коронавирус <...> передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», — сказал Лебедев.

Он также отметил, что открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, что губительно для коронавируса.

Лебедев добавил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций. Поэтому эксперт предупредил, что нужно уточнить список разрешенных для купания водоемов в территориальных органах Роспотребнадзора.

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