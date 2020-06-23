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Адвокат Асмус раскрыл подробности ее развода с Харламовым

Процесс развода шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус начался примерно полтора месяца назад, однако пара еще не подала необходимые документы из-за режима самоизоляции. Об этом рассказал адвокат Асмус Анатолий Кучерена, передает РЕН ТВ.

«Мы сейчас готовим заявление в суд. Документы практически все собраны. Пауза немного возникла из-за того, что мы были на самоизоляции. Я надеюсь, в ближайшие дни все будет подано», — сказал Кучерена.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Общество
Гарик Харламов и Кристина Асмус

По его словам, Асмус и Харламов решают вопрос о разводе «спокойно и мирно», а также остаются в теплых и дружеских отношениях. Говоря о причинах развода, Кучерена отметил, что на это решение могла повлиять «какая-то несовместимость».

Асмус и Харламов объявили о разводе на своих страницах в Instagram 22 июня. По словам шоумена, они навсегда останутся любящими родителями для их общего ребенка и близкими людьми.

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус, получившая известность после роли в сериале «Интерны», поженились в 2013 году. На следующий год у них родилась дочь Анастасия.

Теги: Гарик Харламов, развод
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