Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский актер и шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.

«Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет», — написал 39-летний Харламов.

Шоумен сообщил, что сейчас идет бракоразводный процесс. По его словам, он и Асмус намерены «навсегда остаться близкими людьми» и сохранить дружеские отношения.

Актриса в своем Instagram подтвердила, что разводится с Харламовым. Асмус пояснила, что решение не было принято спонтанно. «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — добавила актриса.