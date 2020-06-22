Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом Трамп сообщил в интервью изданию Axios.

«Я мог бы об этом подумать... Мадуро хотел бы встретиться... Я, как вы знаете, редко выступаю против встреч», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о его возможной встрече с президентом Боливарианской республики.

Отвечая на вопрос о том, жалеет ли Трамп о том, что он последовал совету бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, американский президент ответил фразой «Не особенно».

«Гуаидо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим — нет», — добавил Трамп, отметив, что он был крайне против того, что происходило в Венесуэле.

В феврале 2019 года Трамп утверждал, что Мадуро «несколько месяцев назад» просил американского президента о встрече с ним, но он получил отказ. Тогда президент США заявил, что он не намерен проводить встречу, поскольку «в Венесуэле происходило столько ужасных вещей».

«Это была самая богатая страна в той части света. И сейчас мы видим бедность, страдание, преступность и все другие вещи, которые там происходят», — говорил тогда американский лидер.

В январе 2019 года спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне протестов, которые возникли в стране по результатам победы Мадуро на президентских выборах. Оппозиция обвиняла его в фальсификациях. Гуаидо признали действующим президентом США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран. Россия, Китай и некоторые другие государства выступили в поддержку Мадуро.