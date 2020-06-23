Минобороны опубликовало материалы о Василии Тёркине

Министерство обороны представило новый раздел своего сайта, посвященный истории Василия Тёркина — персонажа, наиболее известного из литературного творчества Александра Твардовского.

В разделе опубликованы материалы о том, как формировался литературный образ, Тёркина, примеры публикаций времен войны и фотографии установленных персонажу памятников.

Хотя обычно образ Тёркина связывают с творчеством Твардовского, Минобороны отмечает, что первым о похождениях персонажа написал поэт Николай Щербаков. Его произведение было опубликовано 5 января 1940 года, во время советско-финской войны. Твардовскому уже позднее поручили написать вступление к серии рисованных фельетонов об этом персонаже. Первыми графический образ Василия Тёркина создали художники Вениамин Брискин и Василий Фомичев.

В 1942 году Твардовский начал публикацию поэмы «Василий Тёркин». В 1946 году писатель был удостоен за нее Сталинской премии.