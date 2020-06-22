МТС сообщила о выходе на рынок «умных» систем для автомобилей

МТС объявила о создании нового направления — МТС Automotive, которое объединит технологии и продукты в области connected cars (автомобили, оснащенные системами коммуникации и связи. — РБК). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В новое направление также войдут разработчики и поставщики мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей — компании «Стопол Авто» и «Коагент Рус». МТС приобрела 100% долей в их уставных капиталах, отмечается в сообщении.

«Мультимедийная система в авто — одна из последних незанятых МТС цифровых витрин, позволяющих постоянно взаимодействовать с пользователем», — сказал первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев.

Он добавил, что благодаря приобретению поставщиков мультимедийных устройств МТС получит экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений «умных» автомобилей. Кроме того, компания сможет приступить к предоставлению комплексного решения, которое включает головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов.