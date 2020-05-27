Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Пелагея (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

В суде РБК подтвердили поступление иска от Пелагеи Сергеевны Телегиной. «Иск поступил. До судебная подготовка назначена на 15.06.2020», — сказали в суде.

Ранее о том, что певица подала документы на развод, без ссылок на источники сообщил StarHit.

Пелагея не ответила на звонки РБК. РБК обратился за комментарием к Ивану Телегину и представителям певицы.

Свадьба Пелагеи и Телегина состоялась летом 2016 года. В январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия.