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Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Пелагея
Пелагея (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

В суде РБК подтвердили поступление иска от Пелагеи Сергеевны Телегиной. «Иск поступил. До судебная подготовка назначена на 15.06.2020», — сказали в суде.

Ранее о том, что певица подала документы на развод, без ссылок на источники сообщил StarHit.

Пелагея не ответила на звонки РБК. РБК обратился за комментарием к Ивану Телегину и представителям певицы.

Свадьба Пелагеи и Телегина состоялась летом 2016 года. В январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия.

В конце прошлого года Пелагея в своем аккаунте в Instagram объявила о разводе с хоккеистом. Певица выразила надежду на то, что у нее получится сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради дочери.

Теги: Пелагея, Иван Телегин, развод, суд, новости РБК
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