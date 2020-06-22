Прокуратура начала проверку в челябинском онкоцентре из-за вспышки COVID

Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины / Facebook

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где выявлена вспышка коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства в рамках проверки дадут оценку действиям руководства медицинского учреждения по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и эффективности мер по созданию условий для лечения пациентов в период пандемии.

Как сообщает со ссылкой на региональный оперативный штаб Ura.ru, в челябинском онкоцентре обнаружено 83 случая инфицирования коронавирусом. По данным агентства, сейчас несколько отделений, включая отделение противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое и опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, а также радиологическое гинекологическое отделение, закрыли на карантин. Пациентов этих отделений выписали, они находятся под наблюдением врачей. Анализы на коронавирус взяты у 81 медработника, а также у 155 лиц, контактировавших с пациентами и медиками.

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 22 июня в Челябинской области число заразившихся с начала эпидемии достигло 6298 человек, за последние сутки в регионе выявили 270 новых случаев. От COVID-19 вылечился 3301 пациент, умерли 77. Еще 44 человека скончались «от основного заболевания (COVID-19 — сопутствующее)», уточнили в местном оперштабе.