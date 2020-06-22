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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура начала проверку в челябинском онкоцентре из-за вспышки COVID

Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины / Facebook
Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины / Facebook

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где выявлена вспышка коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства в рамках проверки дадут оценку действиям руководства медицинского учреждения по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и эффективности мер по созданию условий для лечения пациентов в период пандемии.

Как сообщает со ссылкой на региональный оперативный штаб Ura.ru, в челябинском онкоцентре обнаружено 83 случая инфицирования коронавирусом. По данным агентства, сейчас несколько отделений, включая отделение противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое и опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, а также радиологическое гинекологическое отделение, закрыли на карантин. Пациентов этих отделений выписали, они находятся под наблюдением врачей. Анализы на коронавирус взяты у 81 медработника, а также у 155 лиц, контактировавших с пациентами и медиками.

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Общество

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 22 июня в Челябинской области число заразившихся с начала эпидемии достигло 6298 человек, за последние сутки в регионе выявили 270 новых случаев. От COVID-19 вылечился 3301 пациент, умерли 77. Еще 44 человека скончались «от основного заболевания (COVID-19 — сопутствующее)», уточнили в местном оперштабе.

Согласно данным на 22 июня, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», всего в регионе зарегистрировано 5825 случаев заболевания COVID-19, новые за последние сутки — 176. Выздоровели 2955 человек, число умерших — 62.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области РБК заявили, что данные федерального штаба по новым случаям заболевания коронавирусом могут запаздывать.

«Во-первых, бывает, статистика, которую они выдают, запаздывает примерно на день. Во-вторых, у них свой учет. Мы всех знаем, что называется, по головам. У каждого умершего есть история болезни, история вскрытия, по которой можно четко определить, он умер конкретно от COVID-19 или от сопутствующих заболеваний. Может быть, Роспотребнадзор дает только «ковидных» пациентов, то есть тех, у кого причина смерти — коронавирус. Мы включаем в статистику и тех, кто умер от сопутствующих заболеваний, но коронавирус присутствовал», — сказал представитель ведомства.

«Если говорить о новых случаях, в Челябинской области есть так называемые закрытые территории — ЗАТО. По ним федеральный штаб статистику тоже не дает, потому что они относятся к ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — РБК.). А мы их считаем как жителей Челябинской области и вносим в статистику заболевших», — добавили в пресс-службе.

Теги: Челябинская область, коронавирус, новости
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