Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянки в ДТП на Бали

Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Гибель россиянки [на Бали] подтверждаем», — сказал представитель посольства.

По его словам, консульский отдел находится на связи с родителями погибшей, а также занимается всеми необходимыми в процедурами.

Как сообщает издание Bali Tribune News, авария произошла 21 июня около 14:00 по местному времени (10:00 мск) в популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя девушка, управлявшая спортивным мотоциклом, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.

Гибель россиянки подтвердила ее мать, которая сообщила о случившемся в аккаунте девушки в Instagram.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.

В феврале текущего года в Тайланде во время купания возле пляжа Патонг на курорте Пхукет (Тайланд) в 30 метрах от берега утонула 34-летняя россиянка. Тогда спасатели провели ей сердечно-легочную реанимацию еще до госпитализации, но спасти женщину врачам не удалось.