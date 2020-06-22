Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване

Владимир Путин (Фото: dimsmirnov175 / Telegram)

В одной из префектур Японии президенту России Владимиру Путину подарили плакат с его изображением, выполненный в особой национальной технике, этот постер и попал в кадр телевизионного сюжета, в котором показали рабочий кабинет политика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

«Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, почему плакат лежит на диване, пресс-секретарь заявил, что президент может как угодно распоряжаться своим личным пространством. «Потому что президент считает, что ему там место», — ответил Песков.

Кадр с черно-белым постером, который лежит на диване в кабинете Путина, появился в интервью с российским лидером на канале «Россия 1».