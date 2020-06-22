Более 25 тыс. человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московской области 25,036 тыс. человек вылечились от коронавируса с сначала пандемии, 1,238 тыс. — за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram.

«В Московской области еще 1,238 тыс. человек завершили лечение от коронавируса», — говорится в сообщении.

После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все пациенты выписаны.

По данным на 21 июня, в Подмосковье зарегистрировано 53,869 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 549 из них за последний сутки, 783 человека умерли. Московская область находится на втором месте в России по количеству выявленных случаев после Москвы.