В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня», — говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендовали оставаться дома жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим при нахождении в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе.

Режим самоизоляции был введен в Иркутской области в конце марта. Впоследствии его продлили до 14 июня, а затем до 21 июня.

Согласно последним данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Иркутской области выявлено 5622 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 2000 человек. Умерли 27 человек.