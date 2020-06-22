Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на выборах в Скупщину (парламент), состоявшихся 21 июня. Об этом сообщает местное издание «Вечерние новости».

«Сегодня вечером мы завоевали самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил. Мы получили большое предупреждение народа, что должны быть еще более ответственными и старательными», — заявил Вучич в избирательном штабе партии.

По его словам, победа партии является «внушительной и убедительной».

Согласно предварительным данным избиркома Сербии, партия СПП набирает 63,35% голосов. Далее следует Социалистическая партия Сербии с результатом 10,62%. На третьем месте Сербская радикальная партия с результатом 1,58%.

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