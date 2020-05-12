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В Сербии прошли митинги сторонников и противников Вучича. Видео

В Сербии 11 мая прошли митинги сторонников правящей партии и их оппонентов из оппозиционного движения «Двери», сообщает газета Danas. Участники двух митингов не соблюдали социальную дистанцию, хотя некоторые из них носили медицинские маски.

Жандармерия разделила противоборствующие стороны кордоном, участники митингов выкрикивали лозунги и размахивали флагами, однако акция прошла без инцидентов.

Вечером 11 мая президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих воздержаться от митингов из-за эпидемии коронавируса, передает Radio Televizija BN. По его словам, перед парламентом Сербии на митинг собрались 5790 сторонников правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и около 65 человек, поддерживающих движение «Двери».

Накануне лидер партии «Двери» и член руководства оппозиционного «Союза за Сербию» Бошко Обрадович объявил голодовку на ступенях парламента. Он требовал от Вучича отложить намеченные на 21 июня выборы в парламент, а также выступил против сохранения Косово и Метохии в составе Сербии. Он пообещал ежедневно сидеть на парламентских ступенях до полуночи.

В ответ глава фракции СПП Александр Мартинович и его соратница по партии Сандра Божич расположились неподалеку от Обрадовича и также объявили голодовку, потребовав расследовать заявления Обрадовича.

В начале мая Вучич объявил, что выборы в парламент Сербии пройдут 21 июня. Оппозиция требовала перенести голосование на осень.

Теги: Сербия, Александр Вучич, выборы
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