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В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20:00 (совпадает с московским) на месте происшествия обнаружены тела трех погибших. Эвакуированы 23 человека. Разблокированы трое человек.

На месте происшествия продолжает работать штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. Для стабилизации конструкций дома устанавливаются тросы и распорки.

Взрыв газа в жилом доме, расположенном по адресу: улица Григоренко, 41, произошел 21 июня около 10:00 утра. В результате взрыва разрушились межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Изначально МЧС сообщило, что в результате инцидента погиб как минимум один человек. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на месте нашли еще одного погибшего.

По словам Кличко, в качестве версий произошедшего рассматривается взрыв газа, а также срабатывание взрывчатки. Для установления причин взрыва материалы были направлены на экспертизу. Мэр украинской столицы заверил, что в ближайшее время будет дан ответ на вопрос о том, что стало причиной взрыва.

По факту случившегося прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2. ст. 270 УК Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом).

Теги: Киев, жилой дом, взрыв
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