С начала июня в Москве выпало больше двух месячных норм осадков

Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе, 20 июня 2020г. (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

За первые три недели июня в Москве выпало больше двух месячных норм осадков, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Норма осадков перевыполнена в два раза на всей территории столичного региона», — сказала она.

Прирост осадков с начала июня в Москве составил почти 210% месячной нормы, сказала Позднякова, отметив, что норма составляет 75 мм.

Самым дождливым днем месяца стало 18 июня, отметила синоптик. В этот день выпал 41 мм осадков, что превысило предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1928 году (27 мм).