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С начала июня в Москве выпало больше двух месячных норм осадков

Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе, 20 июня 2020г.
Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе, 20 июня 2020г. (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

За первые три недели июня в Москве выпало больше двух месячных норм осадков, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Норма осадков перевыполнена в два раза на всей территории столичного региона», — сказала она.

Прирост осадков с начала июня в Москве составил почти 210% месячной нормы, сказала Позднякова, отметив, что норма составляет 75 мм.

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Самым дождливым днем месяца стало 18 июня, отметила синоптик. В этот день выпал 41 мм осадков, что превысило предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1928 году (27 мм).

Накануне, 20 июня, из-за сильного дождя подтопило часть улиц на юге и в центре Москвы. Под водой оказались участки дорог на проспекте Вернадского, Варшавском шоссе, Мичуринском проспекте и в Колпачном переулке. Из-за ливня в столице объявили «оранжевый уровень» погодной опасности.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, за несколько часов в некоторых районах города выпало до 70% осадков от месячной нормы. Кроме того, ветер повалил десять деревьев, а в парке «Коломенское» от удара молнии пострадали два человека, добавил он. При этом Бирюков указал, что все подтопления оперативно ликвидировали, а состояние пострадавших из-за удара молнии оценивается как удовлетворительное.

Теги: Москва, дождь, новости
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