Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

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Из-за сильного ветра в Москве упали десять деревьев, а в отдельных районах города, особенно на юге, выпало до 70% осадков от месячной нормы. Об этом РБК сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Из-за того, что ветер повалил деревья, а их листва и ветки попали в ливневую канализацию, на некоторых улицах произошли подтопления, отметил Бирюков. По его словам, в эти районы сразу прибыли аварийные бригады, которые откачали воду и убрали решетки с водоприемных колодцев для пропуска воды. «Все подтопления были оперативно ликвидированы», — заявил Бирюков.

Кроме того, из-за удара молнии пострадали два человека в парке «Коломенское», добавил заммэра. По его словам, сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.





«Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности», — заключил Бирюков.

До 22:00 мск 20 июня в Москве действует режим «оранжевой» погодной опасности из-за сильных дождей. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в субботу в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать до 15–20 м/с.