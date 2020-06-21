Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день

Наиболее энергетически насыщенным солнечными лучами днем станет воскресенье, 21 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, это связано с летним солнцестоянием. «В этот день солнце доходит до 23 градуса северной широты. В этот день солнечные лучи самые энергетически насыщенные», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что в день летнего солнцестояния прогревание земной поверхности было бы самым активным, если бы не перемещение воздушных масс. В целом, по его словам, это явление не окажет влияния на климат.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни жителей регионов на севере азиатской части России ждет «экстремальная жара». Температура там будет превышать показатели термометров на юге.