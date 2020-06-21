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Общество ,  
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Неизвестные забрались в дом к лидеру группы Uma2rman Кристовскому

Неизвестные преступники забрались в дом к музыканту, лидеру группы Uma2rman Владимиру Кристовскому. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBqx6o-DaQ0/

«Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз», — говорит Кристовский на видео. По его словам, в ближайшее время должна приехать полиция, поэтому он надел перчатки, чтобы не смазать возможные отпечатки пальцев злоумышленников.

Музыкант показал, что воры взломали окно в доме и направились на третий этаж, где находится большой оружейный сейф. Кристовский предположил, что преступники знали о сейфе и рассчитывали найти там деньги.

Музыкант рассказал, что предвидел взлом его дома, поэтому сделал на сейфе надпись «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время».

Однако злоумышленники вскрыли сейф, не стали брать оттуда оружие, но разгромили спальню и забрали украшения супруги Кристовского. Музыкант предположил, что воров спугнул человек, приехавший проверить дом, и преступникам пришлось убегать через балкон по полю.

Кристовский заявил, что теперь ему придется ставить камеры, сигнализацию, сажать охранника и заводить собак.

Осенью прошлого года преступники обокрали квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной. Артистка уезжала из Москвы в Могилев на концерт. В это время злоумышленники забрались в ее квартиру и украли драгоценности и 100 тыс. руб.

Теги: кража, дом
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