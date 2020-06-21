Неизвестные забрались в дом к лидеру группы Uma2rman Кристовскому

Неизвестные преступники забрались в дом к музыканту, лидеру группы Uma2rman Владимиру Кристовскому. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBqx6o-DaQ0/

«Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз», — говорит Кристовский на видео. По его словам, в ближайшее время должна приехать полиция, поэтому он надел перчатки, чтобы не смазать возможные отпечатки пальцев злоумышленников.

Музыкант показал, что воры взломали окно в доме и направились на третий этаж, где находится большой оружейный сейф. Кристовский предположил, что преступники знали о сейфе и рассчитывали найти там деньги.

Музыкант рассказал, что предвидел взлом его дома, поэтому сделал на сейфе надпись «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время».