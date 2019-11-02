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В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной

Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».

Предположительно, кража произошла 31 октября или 1 ноября. В эти дни Шаврина уезжала из столицы в Могилев, где выступала на фестивале «Золотой шлягер-2019». По предварительным данным, воры украли более 100 тыс. руб. и драгоценности.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили, что 2 ноября в 8:00 поступило сообщение о квартирной краже в Новой Москве на улице 2-й Изумрудной.

«Там пропали денежные средства по сообщению заявительницы, ювелирные изделия. Работает следственно-оперативная группа, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в полиции и добавили, что сумма ущерба устанавливается.

У самой Шавриной телефон выключен. Концертный директор Шавриной не ответил на звонки РБК.

12 сентября стало известно, что в Подмосковье был ограблен загородный коттедж певца и музыканта Владимира Кузьмина. Сам он в момент преступления находился в США. Злоумышленники проникли в дом и под угрозой расправы заставили рабочего передать им деньги. Сообщалось, что из дома музыканта похитили 10 млн руб.

Теги: новости РБК, кража, актриса, Новая Москва
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