Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова

Федор Добронравов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Добронравов уволился по собственному желанию еще в марте, уточнили в пресс-службе. Артист объяснил решение об уходе занятостью в антрепризных проектах и кино, пояснили в театре.

При этом Добронравов пообещал доиграть спектакли «Где мы? ∞! ...», объявленные до конца сезона, сообщили в пресс-службе.

«Ну, у него своя компания, он остался в театре играть, он должен играть в спектакле, мы играем сейчас. Куда он денется, он будет в театре играть. У него свои взаимоотношения и нюансы просто есть бумажные», — сообщил РБК художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Представители Федора Добронравова не смогли подтвердить или опровергнуть РБК данную информацию.