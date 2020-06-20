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Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова

Федор Добронравов
Федор Добронравов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Добронравов уволился по собственному желанию еще в марте, уточнили в пресс-службе. Артист объяснил решение об уходе занятостью в антрепризных проектах и кино, пояснили в театре.

При этом Добронравов пообещал доиграть спектакли «Где мы? ∞! ...», объявленные до конца сезона, сообщили в пресс-службе.

«Ну, у него своя компания, он остался в театре играть, он должен играть в спектакле, мы играем сейчас. Куда он денется, он будет в театре играть. У него свои взаимоотношения и нюансы просто есть бумажные», — сообщил РБК художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Представители Федора Добронравова не смогли подтвердить или опровергнуть РБК данную информацию.

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Актер играет в труппе Театра сатиры с 2003 года. За это время он исполнил роли в постановках «Хозяйка гостиницы», «Слишком женатый таксист», «Швейк, или гимн идиотизму», «Нам все еще смешно», «Чемоданчик» и других. Кроме того, Добронравов известен благодаря проектам в кино и на телевидении, среди которых — «Жили-были», «Сваты», «6 кадров», «Кадетство» и «О чем говорят мужчины».

Теги: театр, актер, Федор Добронравов, новости
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