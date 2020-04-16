Путин наградил орденами звезду «Сватов» и экс-кандидата в члены Политбюро

Федор Добронравов получил орден Дружбы, а Владимир Долгих — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Федор Добронравов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награжден актер Федор Добронравов, известный своими ролями в сериале «Сваты» и шоу «Шесть кадров», а также фильмах (в том числе «О чем говорят мужчины») и спектаклях Театра сатиры и «Сатирикона».

Кроме того, орденом Дружбы «за заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, развитии международных экономических отношений в области торговли» награжден президент компании «Магнит» Ян Дюннинг.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев удостоился ордена Почета «за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие» России.

За «многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи» орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден бывший секретарь ЦК КПСС (1972–1988) и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982–1988), а ныне председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.

До прихода в ЦК КПСС Долгих руководил Норильским горно-металлургическим комбинатом (в 1969 году за успехи на этом посту стал Героем Социалистического труда), затем был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, в 1976–1984 годах — заведующим Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС и на этом посту курировал вопросы развития топливно-энергетического комплекса (в 1984 году стал дважды Героем Социалистического труда).