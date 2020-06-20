Умер автор песни «На заре» группы «Альянс»

Олег Парастаев (Фото: Олег Парастаев / VK)

Скончался автор главного хита группы «Альянс» «На заре» Олег Парастаев. Музыкант умер в возрасте 61 года у себя на даче, предположительно, от сердечных проблем. Об этом РБК рассказал солист группы Игорь Журавлев.



«Да, это так, он действительно скончался. Просто упал на даче, и все, перед своей женой. Похоже на сердце, было это сегодня в 5 утра. Жаловался до этого, говорил, что болят руки. Похороны будут в Вешках, рядом с его мамой. Дата будет известна позже», — сообщил Журавлев.

Ранее РБК сообщал о том, что YouTube заблокировал главный клип «Альянса» из-за того, что связанный с ним аккаунт клавишника был удален. Позже хостинг разблокировал клип.

Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Клип на песню «На заре» снят в 1987 году, однако обнародовали его только в апреле 2019 года.