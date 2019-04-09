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YouTube разблокировал клип группы «Альянс»

Аккаунт клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева и опубликованный им видеоклип на песню «На заре» на YouTube разблокированы.

Ранее видеохостинг заблокировал клип, поскольку связанный с ним аккаунт Парастаева был удален. По словам музыканта, его канал заблокировали за спам, обман и мошенничество. «Видно, на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так: накручивают», — указал Парастаев.

На канале клавишника в YouTube говорилось, что он заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения условий использования» видеохостинга.

Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Клип на песню «На заре» был снят в 1987 году, однако обнародовали его только в текущем апреле. «Наконец удалось восстановить первый клип на песню «На заре», — указал Парастаев. К настоящему моменту видеоролик набрал более 600 тыс. просмотров.

Теги: видео, музыка, YouTube
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