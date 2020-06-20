Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Минобороны Японии сообщило о появлении неизвестной подлодки на юге страны Общество, 11:13 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 11:01 Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость Бизнес, 11:00 Маски, вода в бутылке и разметка: как теперь будут работать фитнес-клубы Спорт, 11:00 Число умерших от COVID-19 в России превысило 8 тыс. человек Общество, 10:50 В России четвертый день подряд выявили менее 8 тыс. случаев коронавируса Общество, 10:48 Сюжет с интрижкой: как два индийца заработали на доставке книг по $1 млрд Pro, 10:39 Глава ЛНР попросил Зеленского выполнить предвыборное обещание по Донбассу Политика, 10:33 Власти утвердили порядок продления больничных для работающих пенсионеров Общество, 10:27 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 10:16 Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции Общество, 10:00  Пластиковый дождь и робот-ленивец: дайджест эко-номики № 11 Зеленая экономика, 10:00  АСВ переведет в Верховный суд спор о продаже банка втрое ниже оценки Финансы, 10:00 Пожар произошел в ангаре на севере Москвы Общество, 09:50
Общество ,  
0 

Минобороны Японии сообщило о появлении неизвестной подлодки на юге страны

Японские военные обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны на странице в Twitter.

«18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима префектуры Кагосима», — сообщили в ведомстве.

В заявлении также сказано, что 20 июня подлодка была вновь замечена за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ префектуры Кагосима.

В заявлении добавляется, что министр обороны Японии Таро Коно «приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации».

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском оборонном ведомстве, обнаруженная подводная лодка может принадлежать китайским военным.

В декабре 2019 года российские пограничники в рамках проверки задержали в городе Немуро округа Хоккайдо японские рыболовецкие суда. Сообщалось, что моряки занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между странами. Впоследствии суда отправили в Южно-Курильск. 

Теги: Минобороны Японии, подлодка
Материалы по теме
Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном
Политика
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter