Минобороны Японии сообщило о появлении неизвестной подлодки на юге страны

Японские военные обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны на странице в Twitter.

«18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима префектуры Кагосима», — сообщили в ведомстве.

В заявлении также сказано, что 20 июня подлодка была вновь замечена за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ префектуры Кагосима.

В заявлении добавляется, что министр обороны Японии Таро Коно «приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации».

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском оборонном ведомстве, обнаруженная подводная лодка может принадлежать китайским военным.

В декабре 2019 года российские пограничники в рамках проверки задержали в городе Немуро округа Хоккайдо японские рыболовецкие суда. Сообщалось, что моряки занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между странами. Впоследствии суда отправили в Южно-Курильск.