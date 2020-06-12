Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы

Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Спасатели получили информацию о возгорании по адресу: Очаковское шоссе, дом 30 в 06:29. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу.

Возгорание ликвидировали в 07:10. В результате пожара произошло обрушение ангара. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в подвале кафе, расположенного на юге Москвы. Площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.