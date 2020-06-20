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Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее правоохранители задержали мужчину по имени Заур Каримов, который ранил студента из травматического пистолета на Невском проспекте. Сначала дело возбудили по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК (покушение на убийство), а после смерти потерпевшего переквалифицировали на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство из хулиганских побуждений).

В Петербурге задержали стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте
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<p>Подозреваемый в покушении на убийство Заур Каримов</p>

По данным СК, после этого происшествия СМИ сообщили, что Каримов работал в фирме, оказывающей услуги по оформлению санитарных книжек и трудоустройству. При этом, по данным СМИ, организация обманывала клиентов. Фирма работала в течение нескольких лет, а потерпевшие ранее обращались в правоохранительные органы.

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников», — сообщили в Следственном комитете. Глава СК также потребовал установить должностных лиц, проверявших деятельность этой организации и дать их действиям жесткую правовую оценку.

Также сообщается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ передал деньги сотрудникам фирмы для трудоустройства. Однако предложение о работе оказалось обманом и студент потребовал вернуть деньги. После этого между ним и сотрудником организации начался конфликт, в результате которого студент был ранен в голову из травматического пистолета.

Теги: Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Санкт-Петербург
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