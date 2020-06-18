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Общество ,  
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В городском округе Саранск республики Мордовия столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка. В результате столкновения оба автомобиля загорелись.  По предварительным данным, погибли шесть человек.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причина ДТП уточняется.

Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье
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Ранее, 13 июня, один человек погиб в аварии с легковым автомобилем и рейсовым автобусом в Подмосковье.  Еще двое получили травмы. ДТП произошло на Щелковском шоссе рядом с поворотом на улицу Хотовская.

Теги: ДТП, Мордовия
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