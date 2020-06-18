Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В городском округе Саранск республики Мордовия столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причина ДТП уточняется.

Ранее, 13 июня, один человек погиб в аварии с легковым автомобилем и рейсовым автобусом в Подмосковье. Еще двое получили травмы. ДТП произошло на Щелковском шоссе рядом с поворотом на улицу Хотовская.