В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внес губернатор региона Денис Паслер, сообщается на сайте правительства.

«Уже завтра, 20 июня, к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — сезонные (летние) кафе, на террасах, верандах», — говорится в сообщении. При этом курить кальяны запрещено.

Чтобы открыться, владельцу нужно уведомить региональный минсельхоз и управление Роспотребнадзора о готовности объекта. При этом должны быть соблюдены все требования в связи с коронавирусной инфекцией.

Для жителей сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, обязательно соблюдение дистанции.