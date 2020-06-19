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В Ростуризме напомнили о разрешении посещать пляжи без масок

Фото: Rebecca Blackwell / AP
Фото: Rebecca Blackwell / AP

Отдыхающим на пляжах в России нет необходимости надевать медицинские маски. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова, добавив, что масочный режим обязателен для помещений с массовым скоплением людей.

Она отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений, и отдыхающие должны сами проявлять сознательность.

Попова заявила о ненадобности медицинских масок на пляже
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На пляжах, по словам главы Ростуризма, достаточно просто соблюдать социальную дистанцию. При этом лежаки будут регулярно дезинфицироваться, гостиницы, рестораны и другие популярные у туристов объекты будут работать с соблюдением предписанных норм санитарной безопасности.

О том, что ношение медицинских масок на пляжах необязательно, в конце мая говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом главный санитарный врач отмечала, что при пляжном отдыхе людям, не связанным семейными отношениями, следует соблюдать дистанцию.

Теги: Ростуризм, пляж, медицинские маски
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