Мосводосток объяснил причину затопления на юго-востоке столицы

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Причиной затопления на улице Авиамоторная в Москве стал засор водосточных решеток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Мосводосток».

«Из-за обильных осадков на улице Авиамоторная вместе с потоком воды в дождеприемные решетки принесло очень много листвы и мусора», — заявили на предприятии.

В пресс-службе организации сообщили, сейчас на месте работают бригады «Мосводостока», решетки уже расчищены и почти вся вода ушла в канализацию.

«Больше таких происшествий зафиксировано не было», — уточнили в «Мосводостоке».