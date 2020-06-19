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Мосводосток объяснил причину затопления на юго-востоке столицы

Фото: mskdtp / VK
Фото: mskdtp / VK

Причиной затопления на улице Авиамоторная в Москве стал засор водосточных решеток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Мосводосток».

«Из-за обильных осадков на улице Авиамоторная вместе с потоком воды в дождеприемные решетки принесло очень много листвы и мусора», — заявили на предприятии.

В пресс-службе организации сообщили, сейчас на месте работают бригады «Мосводостока», решетки уже расчищены и почти вся вода ушла в канализацию.

«Больше таких происшествий зафиксировано не было», — уточнили в «Мосводостоке».

Ранее пользователи социальных сетей разместили видео и фото в районе улицы Авиамоторная в Москве, где было видно, как район подтоплен водой. Так, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео пользователя Андрея Ундозерова, на котором видно, как машины проезжают по улице Авиамоторной, затопленной водой. На записи другого пользователя «ВКонтакте» Вячеслава Брызгалова видно, как трактор пытается устранить последствия ливня. Также роликом с затоплением возле метро «Авиамоторная» поделился Александр Л. в YouTube.

Росгидромет предупредил москвичей о грозе и ветре 19 и 20 июня
Общество
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Синоптики Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня выпустили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды в столице. По данным управления, в пятницу, 19 июня, и в субботу, 20 июня, в столице ожидаются гроза, дожди и сильный ветер.

Теги: затопление, Мосводосток, Авиамоторная, новости
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