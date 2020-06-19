В «Дом.РФ» заявили об обсуждении «знакового» здания для ФСИН

Денис Филиппов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Управляющие органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) планируется сосредоточить в одном здании, рассказал на онлайн-конференции заместитель генерального директора госкомпании «Дом.РФ» Денис Филиппов. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с руководством ФСИН и Минюста.

«Мы встречались с руководством ФСИН и смотрим, как можно использовать ранее или сейчас занимаемые здания Министерства юстиции и ФСИН для того, чтобы централизовать их в одном месте», — рассказал Филиппов.

Он добавил, что отрабатывается техническое задание либо для приобретения, либо для строительства нового здания, такого, чтобы оно было «знаковое и современное» для размещения этого учреждения

Он также добавил, что «Дом.РФ» ведет большую работу по централизации Министерства здравоохранения.