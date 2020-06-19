Суд не смог вынести решение о штрафе Зеленскому за нарушение изоляции

Зеленский посетил кафе в Хмельницком 3 июня — до снятия ограничений. Зеленский объяснил, что его пригласили зайти в кафе, и он «доверился команде».

Помимо главы государства, Габинета и Симчишина, протоколы составили на руководителя офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.