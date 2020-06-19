Суд не смог вынести решение о штрафе Зеленскому за нарушение изоляции
Хмельницкий горрайонный суд попросил Верховный суд разъяснить, можно ли оштрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение карантина, сообщает «РБК Украина».
Инстанция рассмотрела протоколы, составленные на главу государства и сопровождающих его лиц. Главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишиного оштрафовали на 17 тыс. грн.
Горрайонный суд принял решение обратиться в Верховный суд за разъяснением, поскольку по Конституции Зеленский является неприкосновенным лицом.
Ранее на Зеленского составили протокол по ст. 44-3 (нарушение карантина).