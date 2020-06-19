Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Статья президента России Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована в американском издании The National Interest, потому что его читают умные люди. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — сказал Песков.

Статья Путина посвящена анализу Второй мировой войны. В ней президент заявил, что ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. Он указал, что война не началась внезапно, к ней привели «государственный эгоизм, трусость и нежелание политиков искать компромисс». При этом Путин отметил, что не собирается брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то.

Журнал The National Interest издается экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне. Издание специализируется на вопросах внешней политики и национальной обороны США. «На своем веб-сайте и в печатном издании The National Interest стремится продвигать, насколько это возможно, свежие дискуссии о курсе американской внешней политики, привлекая различных ведущих авторов из правительства, журналистики и научных кругов», — говорится на сайте журнала.