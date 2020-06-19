На Сахалине начали обследовать леса после нападения медведя на женщину

Фото: Николай Кутузов / ТАСС

В Сахалинской области начали обследование лесов на наличие около населенных пунктов медведей после нападения хищника на дачницу в Холмском районе. Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС), говорится в сообщении правительства региона.

«В случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности», — приводятся в сообщении слова министра экологии региона Владимира Корнева.

В сообщении уточняется, что накануне опергруппа «Сахалинских лесничеств» отстрелила медведя, который напал на женщину в Холмском районе.

Инцидент произошел в дачном поселке. Как сообщало «РИА Новости», пожилая женщина погибла от полученных ран. Ранее от другого хищника пострадал еще один сахалинец, отметили в правительстве региона.