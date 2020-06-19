Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года.

Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86. Американская нефть WTI находится на уровне $39,25 за баррель с поставкой в июле. На максимуме цена доходила до $39,48.

В последнее время цены на нефть выросли, поскольку страны-экспортеры соблюдают договоренности о сокращении добычи, а спрос начал расти, причем сильнее, чем ожидалось, сообщало Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.