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Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

BRENT BR-7.20 $41,45 +1,82%

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года.

Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86. Американская нефть WTI находится на уровне $39,25 за баррель с поставкой в июле. На максимуме цена доходила до $39,48.

В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Бизнес
Фото: Warren Little / Getty Images

В последнее время цены на нефть выросли, поскольку страны-экспортеры соблюдают договоренности о сокращении добычи, а спрос начал расти, причем сильнее, чем ожидалось, сообщало Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. 

Теги: нефть, Brent, WTI
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