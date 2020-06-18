Бывшего канцлера Австрии Бригитте Бирляйн лишили прав за пьяное вождение

Бригитте Бирляйн (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывшего канцлера Австрии, 70-летнюю Бригитте Бирляйн, лишили водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, Бирляйн отдыхала вместе с друзьями в ресторане в центре Вены в среду вечером, а после ужина с алкоголем она села в машину и отправилась домой.

Около полуночи ее остановила полиция и проверила на трезвость. Алкотестер показал почти 0,9 промилле алкоголя в ее крови. Сотрудники правоохранительных органов изъяли водительские права экс-канцлера.

Как заявила Kronen Zeitung сама Бирляйн, она сожалеет по поводу случившегося. «Мое поведение не соответствует моим собственным высоким стандартам поведения и не является образцом для подражания», — сообщила политик.

Бирляйн возглавляла австрийское переходное правительство с июня 2019 года до января 2020 года после вынужденной отставки Себастьяна Курца. До этого она возглавляла Конституционный суд страны, являясь первой женщиной на этой должности.