Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» (МФЦ) в Москве снова можно будет приходить без предварительной записи, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня мы это ограничение снимем и люди будут приходить без предварительной записи, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом», — сказал Собянин.

С 25 мая в Москве заработали 88 МФЦ, ранее закрытых для доступа посетителей из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако чтобы воспользоваться их услугами не в режиме онлайн или забрать готовые документы, необходимо было предварительно записаться на сайте мэрии.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с середины апреля в Москве запрещены массовые собрания. С начала июня столичные власти постепенно снимают действующие ограничения: в городе до конца месяца заработают кафе и рестораны, фитнес-клубы, музеи, зоопарки, парикмахерские и другие сервисы.



За последние сутки в Москве выявлено 1040 новых случаев заражения COVID-19, 49 человек умерли от болезни.