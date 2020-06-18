Спецпредставитель президента оценил отказ от блокировки Telegram

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Мессенджер Telegram, от блокировки которого Роскомнадзор все-таки решил отказаться, важен для построения передовых технологических решений и безопаснее для пользователя по сравнению с аналогичными американскими сервисами. Такое мнение РБК высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он назвал решение снять ограничения на работу мессенджера шагом в правильном направлении.

18 июня Роскомнадзор объявил, что отказался от требования ограничить доступ к Telegram. В ведомстве объяснили, что основатель мессенджера Павел Дуров готов противодействовать терроризму и экстремизму.

Роскомнадзор начал блокировать используемые Telegram IP-адреса с весны 2018 года. Несмотря на попытки ведомства, мессенджер так и не был заблокирован. В апреле 2020 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву прекратить декларативную блокировку Telegram. В середине июня соответствующий законопроект был официально внесен в Госдуму.