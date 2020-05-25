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В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел в Черноголовке. Вандал повредил венок и растоптал цветы, возложенные к мемориалу.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлен в органах прокуратуры Московской области на контроль», — говорится в сообщении.

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Фото: Boshku_Ivan / Twitter

Областное ГУ МВД передает, что личность осквернившего обелиск была установлена. Им оказался 37-летний местный житель. В полиции уточнили, что речь идет об обелиске Воинской славы, расположенном на бульваре Золотого Черноголовки.

ГУ МВД и ГСУ СК по Подмосковью также организовали проверки по данному факту, по итогом которой будет принято процессуальное решение.

Ранее телеканал «Россия 24» опубликовал видео, на котором видно, как вандал ногой ломает установленный рядом с обелиском венок в виде звезды и топчет цветы.

Теги: Подмосковье, прокуратура, проверка, мемориал, осквернение
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