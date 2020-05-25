В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала

Фото: Следственный комитет РФ

В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел в Черноголовке. Вандал повредил венок и растоптал цветы, возложенные к мемориалу.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлен в органах прокуратуры Московской области на контроль», — говорится в сообщении.

Областное ГУ МВД передает, что личность осквернившего обелиск была установлена. Им оказался 37-летний местный житель. В полиции уточнили, что речь идет об обелиске Воинской славы, расположенном на бульваре Золотого Черноголовки.