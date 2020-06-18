Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента

Святослав Вакарчук (Фото: РИА Новости)

Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания проголосовали против прекращения депутатских полномочий солиста группы «Океан Эльзи» Святослава Вакарчука. Соответствующее сообщение опубликовало информационное управление аппарата Рады.

«Народные депутаты не поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука», — говорится в сообщении.

Ранее два депутата Рады сообщили РБК, что Вакарчук написал заявление о сложении мандата. По словам источника в украинском парламенте, музыкант отметил, что его «все удручает, он не может дописать альбом».

Журналистам на брифинге Вакарчук рассказал, что считает свою миссию выполненной, поскольку в Верховной раде представлена партия «Голос», которой он руководил в ходе парламентских выборов. Парламентарий заявил, что намерен сосредоточиться на образовательном проекте.