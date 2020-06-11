Вакарчук написал заявление об уходе из Верховной рады

Журналистам вокалист заявил, что считает свою миссию в парламенте выполненной, а коллегам признался, что его все удручает

Святослав Вакарчук (Фото: РИА Новости)

Украинский певец, Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении мандата депутата Верховной рады. Об этом РБК сообщили два депутата парламента.

Коллегам он сказал, что его «все удручает, он не может дописать альбом», рассказал РБК источник в Раде.

Журналистам на брифинге Вакарчук рассказал, что считает свою миссию выполненной, поскольку в Верховной раде представлена партия «Голос», которой он руководил в ходе парламентских выборов. О планах на будущее лидер популярной группы «Океан Эльзы» заявил, что будет заниматься новым образовательным проектом, сообщает издание «112. Украина».

Вакарчук уже не первый раз покидает Верховную раду. Впервые он стал депутатом в 2007 году от блока «Наша Украина — Народная самооборона» и был членом группы по межпарламентским связям с Россией и другими странами. Год спустя Вакарчук сложил мандат.

В 2017 году опросы показывали, что около 13% избирателей готовы поддержать Вакарчука на президентских выборах. Свою кандидатуру он, однако, выставлять не стал. После победы Владимира Зеленского музыкант заявил о решении участвовать в парламентских выборах. Созданная им партия «Голос» сумела создать фракцию в парламенте, но уже через несколько месяцев Вакарчук отказался от руководства партией и передал этот пост депутату Кире Рудик.