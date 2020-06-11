Вакарчук написал заявление об уходе из Верховной рады

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Как снять видео, которое досмотрят до конца РБК Стиль и Huawei, 15:04 Михаила Ефремова увезли на допрос Общество, 15:02 Министр заявил о подготовке к работе школ в очном формате с 1 сентября Общество, 15:01 Как устроен рынок продакт-дизайнеров в России Pro, 15:00 Apple и Microsoft стоят $1,5 трлн. Следующими могут быть Amazon и Google Quote, 15:00 Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер» Политика, 14:57 Глава ОКР оценил возможную смену спортивного гражданства фигуристок Спорт, 14:50 В Словакии мужчина напал на школу Общество, 14:42 В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику Общество, 14:20 В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц Общество, 14:18 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14:13 «Дом.РФ» отметил рекордное снижение ставок по ипотеке Недвижимость, 14:13 Промоутер назвал гонорары Джошуа и Фьюри за чемпионский бой Спорт, 14:10 Борьба с девяностыми: как вести финансовый учет в ИТ-компании «по-белому» Pro, 14:01
Политика ,  
0 

Вакарчук написал заявление об уходе из Верховной рады

Журналистам вокалист заявил, что считает свою миссию в парламенте выполненной, а коллегам признался, что его все удручает
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук (Фото: РИА Новости)

Украинский певец, Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении мандата депутата Верховной рады. Об этом РБК сообщили два депутата парламента.

Коллегам он сказал, что его «все удручает, он не может дописать альбом», рассказал РБК источник в Раде.

Журналистам на брифинге Вакарчук рассказал, что считает свою миссию выполненной, поскольку в Верховной раде представлена партия «Голос», которой он руководил в ходе парламентских выборов. О планах на будущее лидер популярной группы «Океан Эльзы» заявил, что будет заниматься новым образовательным проектом, сообщает издание «112. Украина».

Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией
Политика

Вакарчук уже не первый раз покидает Верховную раду. Впервые он стал депутатом в 2007 году от блока «Наша Украина — Народная самооборона» и был членом группы по межпарламентским связям с Россией и другими странами. Год спустя Вакарчук сложил мандат.

В 2017 году опросы показывали, что около 13% избирателей готовы поддержать Вакарчука на президентских выборах. Свою кандидатуру он, однако, выставлять не стал. После победы Владимира Зеленского музыкант заявил о решении участвовать в парламентских выборах. Созданная им партия «Голос» сумела создать фракцию в парламенте, но уже через несколько месяцев Вакарчук отказался от руководства партией и передал этот пост депутату Кире Рудик.

Авторы: Елизавета Антонова, Артем Филипенок
Теги: Святослав Вакарчук, Украина, Верховная Рада
Материалы по теме
Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса
Политика
Партия Вакарчука выступила за выход из минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter