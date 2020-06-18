Общество , 18 июн, 05:15
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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
В Певческом переулке в центре Москвы загорелась крыша двухэтажного административного здания. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 02:52 мск. К 03:17 мск пожар удалось потушить, его площадь составила 50 кв.м.
О пострадавших не сообщается.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пожар произошел в здании гостиницы. Собеседник агентства сообщил, что из-за возгорания пришлось эвакуировать постояльцев гостиницы.