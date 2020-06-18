В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В Певческом переулке в центре Москвы загорелась крыша двухэтажного административного здания. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 02:52 мск. К 03:17 мск пожар удалось потушить, его площадь составила 50 кв.м.

О пострадавших не сообщается.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пожар произошел в здании гостиницы. Собеседник агентства сообщил, что из-за возгорания пришлось эвакуировать постояльцев гостиницы.